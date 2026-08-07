В Cеть утекли изображения и характеристики смартфонов TCL P80 и P80 Pro

Недорого

TCL готовит к выходу в Европе две новые модели смартфонов, TCL P80 и TCL P80 Pro. Судя по утечкам, TCL P80 получит процессор MediaTek Dimensity 7300 Elite, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, дополнительный широкоугольный объектив на 8 Мп. Фронтальная камера уже 32 Мп. Ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч. А что у старшей версии?