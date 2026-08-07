В Cеть утекли изображения и характеристики смартфонов TCL P80 и P80 Pro

Опубликовано 07 августа 2026, 20:221 мин.
В Cеть утекли изображения и характеристики смартфонов TCL P80 и P80 ProНедорого
TCL готовит к выходу в Европе две новые модели смартфонов, TCL P80 и TCL P80 Pro. Судя по утечкам, TCL P80 получит процессор MediaTek Dimensity 7300 Elite, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Основная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, дополнительный широкоугольный объектив на 8 Мп. Фронтальная камера уже 32 Мп. Ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч. А что у старшей версии?
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TCL P80 Pro будет иметь 6,83-дюймовый экран с разрешением 1280×2766. Используется технология Nxtpaper, которая снижает нагрузку на глаза, делая изображение похожим на бумагу. Процессор здесь MediaTek Dimensity 7400 Elite, а батарея 5800 мА·ч. При этом камеры остались такими же, как у младшей модели.
Ориентировочные цены: TCL P80 — около 299 евро, TCL P80 Pro — примерно 349 евро.