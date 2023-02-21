В честь 23 февраля: Vivo объявила скидки и подарки при покупке смартфонов

Скидка действует по промокоду «FORHIM». Он даёт, например, снижение цены на 5000 рублей и 3000 рублей на модели V25 и V25e. Обе имеют 64-Мп камеру, 44-Вт быструю зарядку FlashCharge, гибридную стабилизацию (OIS+EIS) и корпус из фотохромного стекла. На модель T1 с продвинутым процессором Snapdragon 680 действует скидка 4000 рублей. Максимальная скидка 15 000 рублей действует на Vivo X50 с 20-кратным зумом и ультимативным ночным режимом.

Посмотреть все предложения можно на сайте компании. Акция продлится до 28 февраля.