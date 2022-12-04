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12:37, 04 декабря 2022
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В честь 30-летия СМС Google улучшила в сообщениях на Android шифрование

Теперь доступно для групповых чатов

Службе коротких сообщений (SMS) исполнилось уже 30 лет. В честь этого Google внедрила в приложение Messages поддержку сквозного шифрования в групповых чатах. В индивидуальных чатах это есть уже несколько лет.

В честь 30-летия СМС Google улучшила в сообщениях на Android шифрование

Фото: Unsplash

Пока сквозное шифрование для групповых чатов открыто только для пользователей Messages, зарегистрированных в бета-программе. В дополнение к этому Google также объявила, что приложение Messages вскоре позволит пользователям реагировать на сообщения RCS (Rich Communication Services) любыми эмодзи, как в Telegram и WhatsApp.

Google также воспользовалась 30-летием как возможностью раскритиковать Apple за её отказ принять стандарт RCS.

Источник:GSMArena
Теги:
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