В честь 30-летия СМС Google улучшила в сообщениях на Android шифрование

Пока сквозное шифрование для групповых чатов открыто только для пользователей Messages, зарегистрированных в бета-программе. В дополнение к этому Google также объявила, что приложение Messages вскоре позволит пользователям реагировать на сообщения RCS (Rich Communication Services) любыми эмодзи, как в Telegram и WhatsApp.

Google также воспользовалась 30-летием как возможностью раскритиковать Apple за её отказ принять стандарт RCS.