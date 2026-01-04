Motorola показала тизер версии складного смартфона Razr в честь FIFA World Cup 2026

Motorola показала тизер версии складного смартфона Razr в честь FIFA World Cup 2026К Чемпионату мира по футболу 2026
Официальная презентация запланирована на 6 января. В этот же день Motorola проведёт глобальную презентацию другого смартфона — модели под названием Signature (ранее известной как Edge 70 Ultra).
Пока неясно, чем специальная версия Razr будет отличаться от уже выпущенной модели Razr 60, но точно понятно, что как минимум дизайном.
Сам Razr 60 поддерживает 5G и работает на предустановленной Android 15. Его главная особенность — складной дисплей LTPO AMOLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, внешний экран примерно в два раза меньше основного. Аппарат оснащен процессором MediaTek Dimensity 7400X, основной камерой на 50 Мп и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Корпус сочетает алюминиевую раму, экокожу и защищен по стандарту IP48. Смартфон представлен в нескольких цветах, включая специальное издание с кристаллами Swarovski. Стартовая цена составляет 399 долларов.