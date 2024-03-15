В чём конкретно отличаются по качеству камеры Samsung S24 Ultra от S24+

Samsung S24 Ultra и S24+ почти не отличаются друг от друга с точки зрения видеосъёмки на фронтальную камеру. Оба устройства могут записывать ролики в 4К 60 к/с.

Что касается снимков, то ситуация следующая. Фото людей на основную камеру отличаются тем, что на Ultra в фокусе сразу же находится лицо, а Plus-версия иногда ошибается и фокусируется одновременно и на других объектах. Как ни странно, на S24 Ultra встречаются засветы, а на S24+ их нет. По деталям всё примерно одинаково в обоих случаях. Иногда Ultra слишком затемняет снимки. Даже при использовании телевика фотографии людей получаются на S24+ по обработке временами лучше, чем на S24 Ultra, и это странно.