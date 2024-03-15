В чём конкретно отличаются по качеству камеры Samsung S24 Ultra от S24+Есть ли вообще смысл доплачивать?
Samsung S24 Ultra и S24+ почти не отличаются друг от друга с точки зрения видеосъёмки на фронтальную камеру. Оба устройства могут записывать ролики в 4К 60 к/с.
Что касается снимков, то ситуация следующая. Фото людей на основную камеру отличаются тем, что на Ultra в фокусе сразу же находится лицо, а Plus-версия иногда ошибается и фокусируется одновременно и на других объектах. Как ни странно, на S24 Ultra встречаются засветы, а на S24+ их нет. По деталям всё примерно одинаково в обоих случаях. Иногда Ultra слишком затемняет снимки. Даже при использовании телевика фотографии людей получаются на S24+ по обработке временами лучше, чем на S24 Ultra, и это странно.
В ночное время значительной разницы между S24 Ultra и Plus тоже нет. Это касается как основной камеры, так и телевика. Но телевик на Ultra при этом делает снимки чуть лучше, чем на Plus.
Селфи по цветопередаче получаются примерно одинаковые на оба смартфона. А вот по деталям лучше S24+.
Вывод
В теории Samsung Galaxy S24 Ultra должен был во всех сценариях оказаться лучше, чем S24 Plus. Но в действительности получилось очень неоднозначно. Чаще всего фото с этих смартфонов были наравне по качеству, а иногда Plus-версия даже превосходила Ultra.