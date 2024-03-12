В чём разница между Samsung Galaxy A34 и A25

Комплект у Samsung A34 и A25 абсолютно идентичный. Это только только провод USB-C. Дизайн тоже очень похож. Только А34 чуть больше: 6,6 дюйма против 6,5. У обоих устройств задняя панель и рамки пластиковые.

В целом же однозначно лучше из двух новинок Samsung Galaxy A34. У него, например, есть защита IP67, тогда как у А25 её вообще нет. Хотя на А25 установлен разъём для наушников, а на А34 его нет. Также ещё сканер отпечатка у А25 встроен в боковую клавишу, у А34 — в экран.

Разницы по дисплею, кроме размера диагонали, у смартфонов нет никакой. Они имеют матрицу AMOLED, разрешение Full HD, частоту обновления 120 Гц.