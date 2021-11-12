В чём смартфоны на MediaTek хуже моделей на Snapdragon и почему

По его словам, Google обычно заранее предоставляет Qualcomm и MediaTek необходимый код, чтобы дать им фору в подготовке к предстоящим обновлениям Android. Однако у Qualcomm, похоже, работает больше специалистов, которые действуют параллельно и сразу доставлять все пакеты, необходимые для процесса обновления. MediaTek же доставляет их партиями. Поэтому процесс обновления у таких смартфонов медленнее.

Тем не менее, подход с партиями может быть полезен. Так проще исправлять какие-то ошибки, возникающие в системе.