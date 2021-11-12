В чём смартфоны на MediaTek хуже моделей на Snapdragon и почему

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В чём смартфоны на MediaTek хуже моделей на Snapdragon и почемуЕсть загвоздка в обновлениях прошивки
Недавно вышла Android 12 и теперь производители будут постепенно обновлять свои смартфоны до новой операционки. Есть мнение, что устройства на базе процессоров MediaTek обновляются медленнее, чем их аналоги на Snapdragon. Представитель Xiaomi объяснил, почему так происходит.
По его словам, Google обычно заранее предоставляет Qualcomm и MediaTek необходимый код, чтобы дать им фору в подготовке к предстоящим обновлениям Android. Однако у Qualcomm, похоже, работает больше специалистов, которые действуют параллельно и сразу доставлять все пакеты, необходимые для процесса обновления. MediaTek же доставляет их партиями. Поэтому процесс обновления у таких смартфонов медленнее.
Тем не менее, подход с партиями может быть полезен. Так проще исправлять какие-то ошибки, возникающие в системе.
Источник: Gizmochina