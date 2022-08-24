В чём Xiaomi Mi Band 7 стал лучше старых моделей

По словам эксперта Quke.ru Андрея, Xiaomi Mi Band 7 (Smart Band 7) по сравнению с предыдущими версиями действительно стал немного лучше. Прежде всего, у него чуть увеличился дисплей, он стал примерно на 10 % ярче, повысилась также ёмкость аккумулятора (со 120 до 180 мА*ч).

Для некоторых новой удобной функцией на Mi Band 7 станет Always on Display. Кроме того, производитель добавил в устройство ещё больше спортивных режимов. То есть в целом изменения не такие значительные, но если у вас раньше не было фитнес-браслетов, но Smart Band 7 выглядит однозначно интереснее остальных.