В чём Xiaomi Mi Band 7 стал лучше старых моделей

В чём Xiaomi Mi Band 7 стал лучше старых моделейОбъяснил специалист
По словам эксперта Quke.ru Андрея, Xiaomi Mi Band 7 (Smart Band 7) по сравнению с предыдущими версиями действительно стал немного лучше. Прежде всего, у него чуть увеличился дисплей, он стал примерно на 10 % ярче, повысилась также ёмкость аккумулятора (со 120 до 180 мА*ч).
Для некоторых новой удобной функцией на Mi Band 7 станет Always on Display. Кроме того, производитель добавил в устройство ещё больше спортивных режимов. То есть в целом изменения не такие значительные, но если у вас раньше не было фитнес-браслетов, но Smart Band 7 выглядит однозначно интереснее остальных.
Ещё одна полезная функция, которую вернули в Mi Band 7 (Smart Band 7), - это умный будильник. Браслет способен определять, когда вы заснули, отслеживать все фазы сна и самостоятельно устанавливать оптимальное время для подъёма.
Кроме того, управлять фитнес-браслетом вы можете и через приложение на смартфоне.
Вывод
Если вы собираетесь менять Xiaomi Mi Band 6 на Mi Band 7 (Smart Band 7), то в этом особого смысла нет. Но если вы приобретаете подобное устройство впервые, то присмотреться к Smart Band 7 определённо стоит.