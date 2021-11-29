В ЦРУ признали, что смартфоны затруднили традиционный шпионаж

Как пояснил Бёрнс, агент ЦРУ раньше мог пересечь границу с кучей поддельных паспортов и уверенно путешествовать по иностранным городам незамеченным. Теперь же агенты сталкиваются с цифровыми препятствиями: вездесущими камерами наблюдения и биометрическим пограничным контролем. Мешают смартфоны, часы и автомобили, которые постоянно определяют местоположение. В интернете всегда есть какие-то личные данные, которые мешают полной анонимности.

Бёрнс задал риторический вопрос: как агент может в современном мире претендовать на работу в другом правительственном учреждении или частном предприятии, если его мобильный телефон не присутствует регулярно в городе организации, нет никаких записей о том, что он снимал деньги в банкоматах или платил за обед с помощью кредитной карты поблизости и нет никаких записей с видеокамер?

Теперь шпионам остаётся не просто маскироваться под кого-то, а полноценно жить жизнью своего персонажа.