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Опубликовано 31 июля 2026, 09:00
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В Доме творчества Переделкино стартует творческая резиденция при поддержке HUAWEI

Уже скоро
23 августа в Доме творчества Переделкино начнётся семидневная резиденция «Ближе, чем кажется». Восемь фотографов и художников соберутся, чтобы показать «скрытые детали» знаменитого городка писателей.
В Доме творчества Переделкино стартует творческая резиденция при поддержке HUAWEI

© HUAWEI

Куратором проекта выступила фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Участники резиденции будут работать со смартфонами HUAWEI Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro. В старшей модели используется телеобъектив на 200 мегапикселей с большим сенсором. Именно возможности зума станут аецнтом проекта, чтобы фотографы могли рассмотреть и запечатлеть детали архитектуры и природы Переделкина.

Резиденция будет открытой для зрителей. Каждый день в определённое время участники будут собираться за общим столом, обсуждать сделанные кадры и выбирать лучшие.

В Доме творчества Переделкино стартует творческая резиденция при поддержке HUAWEI

© HUAWEI

Присоединиться к обсуждению и задать вопросы фотографам сможет любой желающий. Также пройдёт открытая лекция о современных фотографах, которые используют смартфоны в своей работе.

Итоги проекта появятся в сентябре на специальном сайте. Там будет собран цифровой архив работ, видео и «дневник наблюдений». У каждой фотографии появится геотег.

Источник:HUAWEI
Автор:Максим Многословный
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