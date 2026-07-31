В Доме творчества Переделкино стартует творческая резиденция при поддержке HUAWEI

В Доме творчества Переделкино стартует творческая резиденция при поддержке HUAWEIУже скоро
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Куратором проекта выступила фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Участники резиденции будут работать со смартфонами HUAWEI Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro. В старшей модели используется телеобъектив на 200 мегапикселей с большим сенсором. Именно возможности зума станут аецнтом проекта, чтобы фотографы могли рассмотреть и запечатлеть детали архитектуры и природы Переделкина.
Резиденция будет открытой для зрителей. Каждый день в определённое время участники будут собираться за общим столом, обсуждать сделанные кадры и выбирать лучшие.
Присоединиться к обсуждению и задать вопросы фотографам сможет любой желающий. Также пройдёт открытая лекция о современных фотографах, которые используют смартфоны в своей работе.
Итоги проекта появятся в сентябре на специальном сайте. Там будет собран цифровой архив работ, видео и «дневник наблюдений». У каждой фотографии появится геотег.