В Доме творчества Переделкино стартует творческая резиденция при поддержке HUAWEI

Куратором проекта выступила фотограф и галерист Нина Гомиашвили. Участники резиденции будут работать со смартфонами HUAWEI Pura 90s Pro Max и Pura 90s Pro. В старшей модели используется телеобъектив на 200 мегапикселей с большим сенсором. Именно возможности зума станут аецнтом проекта, чтобы фотографы могли рассмотреть и запечатлеть детали архитектуры и природы Переделкина.

Резиденция будет открытой для зрителей. Каждый день в определённое время участники будут собираться за общим столом, обсуждать сделанные кадры и выбирать лучшие.