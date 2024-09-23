В этом году пользователи сделали выбор в пользу Android-смартфонов, а не iPhone 16

Самым популярным среди линейки оказался iPhone 16 Pro, который выбрали лишь 17.7% респондентов, тогда как 48.5% отдали предпочтение устройствам на Android.

Флагман iPhone 16 Pro Max занял второе место с 15.7%, но 33.3% участников опроса также выбрали Android.

iPhone 16 оказался на третьей позиции с 15.1% пользователей, тогда как 23% предпочли Android. Наименее популярным оказался iPhone 16 Plus, который заинтересовал лишь 7.8% опрошенных, а 24.1% выбрали бы Android-смартфон вместо него.

Интересно, что 31.5% респондентов выразили мнение, что ни один из вариантов не соответствует их ожиданиям, что указывает на снижение интереса к iPhone 16 в этом году.