В этом году выйдут смартфоны с клавиатурой BlackBerry

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В этом году выйдут смартфоны с клавиатурой BlackBerryКакими они будут, пока неясно
BlackBerry недавно подтвердила, что прекращает поддержку всех своих классических смартфонов. В августе 2020 года компания Onward Mobility, имеющая лицензию на выпуск телефонов под брендом BlackBerry, сообщила, что в 2021 году выпустит новые устройства BlackBerry 5G, но этого не произошло. Теперь же появилась новая информация об этом.
В сообщении Onward Mobility говорится, что 2021 год был настолько сложным для компании, что она не смогла выпустить новый телефон. Однако в новом году она готова к выпуску устройства. Пока неизвестны его характеристики. Ясно только, что у него будет физическая клавиатура.
Напомним, телефоны BlackBerry, выпущенные TCL в период с 2016 по 2018 год, поставлялись с ОС Android. Похоже, что предстоящий смартфон BlackBerry 5G тоже будет работать на Android 12. Надеемся, что в скором времени компания опубликует интересную информацию о долгожданном телефоне.
Источник: Gizmochina