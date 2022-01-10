В этом году выйдут смартфоны с клавиатурой BlackBerry

В сообщении Onward Mobility говорится, что 2021 год был настолько сложным для компании, что она не смогла выпустить новый телефон. Однако в новом году она готова к выпуску устройства. Пока неизвестны его характеристики. Ясно только, что у него будет физическая клавиатура.

Напомним, телефоны BlackBerry, выпущенные TCL в период с 2016 по 2018 год, поставлялись с ОС Android. Похоже, что предстоящий смартфон BlackBerry 5G тоже будет работать на Android 12. Надеемся, что в скором времени компания опубликует интересную информацию о долгожданном телефоне.