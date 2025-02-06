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Опубликовано 06 февраля 2025, 16:17
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В этом квартале Qualcomm помог рынок смартфонов и рост выручки

В целом результаты удовлетворительные
Qualcomm сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первый финансовый квартал благодаря высоким продажам смартфонов. Скорректированная прибыль компании составила 3,41 доллара на акцию, превысив прогнозы аналитиков в 2,96 доллара. Выручка достигла $11,67 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году, и выше ожидаемых $10,93 млрд.
В этом квартале Qualcomm помог рынок смартфонов и рост выручки
© Ferra

В следующем квартале Qualcomm ожидает выручку в размере от 10,2 до 11 миллиардов долларов, что немного опережает прогнозы Уолл-стрит. Чистая прибыль выросла на 15% до 3,18 миллиарда долларов.

Основной бизнес Qualcomm по производству чипов вырос на всех основных рынках. Продажи чипов для смартфонов выросли на 13% до 7,57 млрд долларов благодаря высокому спросу в Китае и новейшим устройствам Samsung Galaxy, использующим процессоры компании. Автомобильный бизнес компании вырос на 61% до 961 млн долларов, а подразделение Интернета вещей (IoT) — на 36% до 1,55 млрд долларов, чему способствовали смарт-очки Ray-Ban и чипы для ноутбуков Windows.

Компания также подписала новые лицензионные соглашения с китайскими производителями телефонов и ожидает 10-процентного роста доходов от продаж телефонов в 2025 году.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
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