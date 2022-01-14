В Европе проверили смартфоны Xiaomi на наличие скрытых инструментов цензуры китайских властей

Для защиты своей части Xiaomi сторонних специалистов по кибербезопасности. Помимо этого, своё расследование начали независимые немецкие эксперты. В итоге они не нашли доказательств того, что Xiaomi добавляла инструменты цензуры в свои телефоны. Специалисты добавили, что в результате проверки не смогли выявить какие-либо аномалии.

Xiaomi обвиняли в том, что в их смартфонах есть программное обеспечение, которое фильтровало такие запросы как «свободный Тибет», «да здравствует независимость Тайваня» и др. Однако, похоже, все эти обвинения были беспочвенными.