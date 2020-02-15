В фирменной оболочке Xiaomi появится защита от шпионских приложений

Новая функция будет предупреждать пользователя, если отдельные приложения используют права доступа к конфиденциальным данным или запускают другие приложения в фоновом режиме.

Опция называется App Behavior Records. Она регистрирует следующие действия приложений:

запись аудио в фоновом режиме;

получение доступа к событиям в календаре;

получение доступа к телефонным звонкам;

съёмка фото или видео;

получение доступа к контактам, местоположению, сообщениям, данным устройства, номеру телефона, сохранённым файлам и к другой чувствительной информации.

В целом, функция может быть действительно полезна, однако пока она только тестируется и не будет доступна в ближайшее время в актуальной сборке MIUI 11.