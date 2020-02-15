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В фирменной оболочке Xiaomi появится защита от шпионских приложений
От тех, что собирают конфиденциальные данные
Стало известно, что Xiaomi тестирует новую функцию безопасности в MIUI 11. Похоже, в фирменной оболочке компании появится защита от шпионских приложений.
Новая функция будет предупреждать пользователя, если отдельные приложения используют права доступа к конфиденциальным данным или запускают другие приложения в фоновом режиме.
Опция называется App Behavior Records. Она регистрирует следующие действия приложений:
- запись аудио в фоновом режиме;
- получение доступа к событиям в календаре;
- получение доступа к телефонным звонкам;
- съёмка фото или видео;
- получение доступа к контактам, местоположению, сообщениям, данным устройства, номеру телефона, сохранённым файлам и к другой чувствительной информации.
В целом, функция может быть действительно полезна, однако пока она только тестируется и не будет доступна в ближайшее время в актуальной сборке MIUI 11.