В Galaxy S25 Edge появились Log-видео на селфи-камере. Другие модели на очереди

Log-видео — это формат съёмки с минимальной обработкой, который сохраняет больше деталей в светах и тенях, предоставляя гибкость для последующей цветокоррекции. Это особенно полезно для профессиональной видеосъёмки. Galaxy S25 Edge, работающий на One UI 7 и Android 15, поддерживает Log-режим в стандартном и Pro Video режимах, а также предлагает инструменты, такие как ложные цвета и «зебра» для точной настройки экспозиции.