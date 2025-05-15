В Galaxy S25 Edge появились Log-видео на селфи-камере. Другие модели на очереди

Опубликовано 15 мая 2025, 17:311 мин.
В Galaxy S25 Edge появились Log-видео на селфи-камере. Другие модели на очередиЧто это значит
Samsung продолжает совершенствовать камеры своих смартфонов: новый Galaxy S25 Edge стал первым устройством компании, способным записывать Log-видео с помощью фронтальной камеры. И он не будет единственным. Функция ранее была доступна только для задних камер серии S25 и S24 (с обновлением One UI 7).
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Log-видео — это формат съёмки с минимальной обработкой, который сохраняет больше деталей в светах и тенях, предоставляя гибкость для последующей цветокоррекции. Это особенно полезно для профессиональной видеосъёмки. Galaxy S25 Edge, работающий на One UI 7 и Android 15, поддерживает Log-режим в стандартном и Pro Video режимах, а также предлагает инструменты, такие как ложные цвета и «зебра» для точной настройки экспозиции.
По данным инсайдеров, функция Log-видео для фронтальных камер может появиться на других моделях S25, а также на Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 с выходом One UI 8. Обновление для серии S25 ожидается уже в июне, но сроки для остальных устройств пока неясны.