В Германии запретили продавать смартфоны Oppo и OnePlus

Nokia обвинила компании в использовании своей запатентованной технологии для обработки сигналов 4G и 5G. При этом китайцы не платили за лицензию. В прошлую пятницу компания в немецком суде добилась судебного запрета на продажу смартфонов.

Oppo и OnePlus выполнили это судебное решение. Об этом свидетельствуют изменения, случившиеся в их немецких интернет-магазинах. На сайте Oppo теперь вообще не упоминаются аппаратные устройства, включая смартфоны и умные часы. OnePlus поступил аналогичным образом.

Сейчас стороны активно пытаются решить юридический вопрос. Отмечается, что смартфоны Oppo и OnePlus продолжат нормально работать в Германии, а продажи, скорее всего, смогут осуществляться через сторонних реселлеров.