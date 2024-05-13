Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 13 мая 2024, 10:30
1 мин.

В Германии запретили продажу смартфонов Lenovo

И Motorola
Lenovo и за ней Motorola столкнулись с неудачами в Германии после того, как суд запретил продажу их устройств с функцией беспроводного подключения. Судебная тяжба разворачивается вокруг иска о нарушении патентов, поданного американской компанией InterDigital, которая утверждает, что модули WWAN от Lenovo нарушают их интеллектуальную собственность.
В Германии запретили продажу смартфонов Lenovo
© Ferra

Модули WWAN — это важные компоненты, позволяющие смартфонам и другим устройствам подключаться к сотовым сетям для передачи данных и голосовых вызовов. Запрет распространяется на широкий спектр мобильных устройств Lenovo и популярных смартфонов Motorola, включая недавно выпущенную серию Edge 50.

Суд встал на сторону InterDigital, решив, что Lenovo использовала их запатентованную технологию, не согласившись на «справедливые и разумные» лицензионные платежи. Lenovo, однако, оспаривает это решение, утверждая, что условия лицензирования InterDigital несправедливы, и планирует подать апелляцию.

В настоящее время для покупки доступны только существующие запасы в сторонних розничных магазинах. И Lenovo, и Motorola убрали устройства с поддержкой WWAN из своих официальных немецких интернет-магазинов.

Хотя внесудебное урегулирование — обычное дело в таких случаях, потенциально ведущее к возвращению запрещенных устройств, сроки остаются неопределенными.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#LENOVO
,
#MOTOROLA
,
#смартфон
,
#Германия