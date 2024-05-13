В Германии запретили продажу смартфонов Lenovo

Модули WWAN — это важные компоненты, позволяющие смартфонам и другим устройствам подключаться к сотовым сетям для передачи данных и голосовых вызовов. Запрет распространяется на широкий спектр мобильных устройств Lenovo и популярных смартфонов Motorola, включая недавно выпущенную серию Edge 50.

Суд встал на сторону InterDigital, решив, что Lenovo использовала их запатентованную технологию, не согласившись на «справедливые и разумные» лицензионные платежи. Lenovo, однако, оспаривает это решение, утверждая, что условия лицензирования InterDigital несправедливы, и планирует подать апелляцию.

В настоящее время для покупки доступны только существующие запасы в сторонних розничных магазинах. И Lenovo, и Motorola убрали устройства с поддержкой WWAN из своих официальных немецких интернет-магазинов.

Хотя внесудебное урегулирование — обычное дело в таких случаях, потенциально ведущее к возвращению запрещенных устройств, сроки остаются неопределенными.