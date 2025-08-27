В Gizmochina назвали лучшие смартфоны эпохи 4G

В Gizmochina назвали лучшие смартфоны эпохи 4GПоследние 4G-флагманы перед эпохой 5G
© Ferra.ru
iPhone 11 Pro / Pro Max — последний флагман Apple без 5G. Даже через шесть лет A13 Bionic остаётся быстрым, а iOS поддерживает новые функции. Камеры с тремя объективами делают отличные снимки, а долговечность, Face ID и защита IP68 остаются «актуальными».
Samsung Galaxy S10+ - последний Galaxy с разъёмом для наушников и слотом microSD. Его 6,4-дюймовый экран AMOLED и тройная камера до сих пор держат уровень современных устройств. Правда, обновления ПО закончились в 2023-м.
Huawei P30 Pro — мощный камерофон с четырьмя объективами Leica и 5x зумом. OLED-экран, батарея на 4,200 мАч с быстрой зарядкой и Kirin 980. А ещё P30 Pro — последняя 4G-модель Huawei с Google-сервисами.
Google Pixel 4 XL — скромный по характеристикам, но уникальный для фотографии. Ночные и астрофотосъёмка с чистым Android и 90 Гц экраном делают его интересным вариантом.
OnePlus 7T — быстрый флагман с 90 Гц AMOLED, тройной камерой и быстрой зарядкой Warp Charge. Отличный баланс цены и возможностей, ещё и с выдвижной селфи-камерой.