В «глиф матрице» на корпусе Nothing Phone (3) появился компас

В «глиф матрице» на корпусе Nothing Phone (3) появился компасОбновление V3.5 с новыми функциями камеры и Glyph Matrix
© Nothing
В интерфейсе Glyph появились новые игрушки — компас и мини-игра Feed The Fly. В приложении камеры добавлен Glyph Mirror, который показывает превью фото и видео через Glyph Matrix сзади. Эту функцию можно включать свайпом вниз в видоискателе.
Камера получила новый пресет «Stretch», разработанный фотографом Джорданом Хемингуэем, с улучшенной передачей теней и света. Улучшена скорость съемки, уменьшена задержка затвора, повышено качество фото и согласованность цветов между всеми камерами. Зум теперь четче в диапазоне 6−60x, а HDR настроен для естественного света и деталей.
Исправлены баги: изменена сила вибрации для рингтонов, решены проблемы с их воспроизведением, секундомер больше не отключается сам, исправлены уведомления в Glyph Matrix. Также устранены ошибки виджетов Фото и Медиа-плеера, неправильно расположенные плитки быстрых настроек, улучшен отклик сенсора в Minecraft и убран шум во время звонков.