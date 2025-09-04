В «глиф матрице» на корпусе Nothing Phone (3) появился компас

Камера получила новый пресет «Stretch», разработанный фотографом Джорданом Хемингуэем, с улучшенной передачей теней и света. Улучшена скорость съемки, уменьшена задержка затвора, повышено качество фото и согласованность цветов между всеми камерами. Зум теперь четче в диапазоне 6−60x, а HDR настроен для естественного света и деталей.

Исправлены баги: изменена сила вибрации для рингтонов, решены проблемы с их воспроизведением, секундомер больше не отключается сам, исправлены уведомления в Glyph Matrix. Также устранены ошибки виджетов Фото и Медиа-плеера, неправильно расположенные плитки быстрых настроек, улучшен отклик сенсора в Minecraft и убран шум во время звонков.