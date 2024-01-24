В Google Play Console засветился компактный Asus Zenfone 11 на чипе Snapdragon 8 Gen 4

В качестве камеры ожидается использование 50-мегапиксельного основного сенсора Sony IMX766 с шестиосевой стабилизацией и 13-мегапиксельного ультраширокоугольного сенсора, а также 32-мегапиксельной фронтальной камеры.

Аккумулятор смартфона будет иметь емкость 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной зарядки на 15 Вт.

Ожидается, что Asus Zenfone 11 будет представлен в ближайшее время, но точная дата анонса пока неизвестна.