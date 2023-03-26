В Google пожалели владельцев iPhone

Дело в том, что у Apple есть собственная служба обмена сообщениями под названием iMessage. Она предназначена только для пользователей iPhone и других «яблочных» устройств. По этой причине обмен сообщениями между телефонами Android и iPhone не работает. Старший вице-президент Google по платформам и экосистемам Хироши Локхаймер считает, что это может создать проблемы для пользователей смартфонов Apple.

«Теперь мне просто жаль пользователей iPhone, которые столкнутся с ухудшенными функциями... Вы знаете, что с пользователями Android все в порядке, они переписываются друг с другом с полной безопасностью... это немного странно, потому что теперь, когда они (пользователи Android — прим. ред.) взаимодействуют с iPhone, нам придётся иметь дело с ухудшением безопасности», — сказал Локхаймер.