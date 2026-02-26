В Honor рассказали о новом смартфоне с робо-рукой

Президент продуктовой линейки Honor Фан Фэй рассказала в интервью, что главная идея новинки — добавить смартфону не только возможность «видеть» (как это делают камеры), но и способность двигаться.

Ключевая особенность ROBOT PHONE — встроенная стабилизирующая платформа. Она позволит камере не просто снимать, а перемещаться и следить за объектами. Что раньше было доступно только профессиональным операторам.