В Honor уверены: смартфоны со складным экраном не заменят обычные

Обсуждая новые Honor Magic5 Pro и Honor Magic Vs, Чжао подтвердил, что смартфоны получат три года обновлений Android и пять лет исправлений безопасности. Что ещё более интересно, он заявил, что Magic Vs появится на полках магазинов по всему миру в следующем квартале, что, наконец, создаст конкуренцию линейке Galaxy Fold.

По мнению Чжао, будущее складных устройств — это их использование в качестве гибрида планшета и смартфона. Honor намерена работать над созданием более тонких моделей с лучшим временем автономной работы. Чжао думает, что продажи складных телефонов действительно вырастут, когда им удастся стать более компактными, но не верит, что они полностью заменят обычные телефоны.