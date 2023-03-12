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10:49, 12 марта 2023
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В Honor уверены: смартфоны со складным экраном не заменят обычные

Многие так и думают

Генеральный директор Honor Чжао Мин поговорил с изданием GSMArena и рассказал, что думает о будущем смартфонов и собственной компании.

В Honor уверены: смартфоны со складным экраном не заменят обычные

Фото: Unsplash

Обсуждая новые Honor Magic5 Pro и Honor Magic Vs, Чжао подтвердил, что смартфоны получат три года обновлений Android и пять лет исправлений безопасности. Что ещё более интересно, он заявил, что Magic Vs появится на полках магазинов по всему миру в следующем квартале, что, наконец, создаст конкуренцию линейке Galaxy Fold.

По мнению Чжао, будущее складных устройств — это их использование в качестве гибрида планшета и смартфона. Honor намерена работать над созданием более тонких моделей с лучшим временем автономной работы. Чжао думает, что продажи складных телефонов действительно вырастут, когда им удастся стать более компактными, но не верит, что они полностью заменят обычные телефоны.

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