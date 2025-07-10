В Huawei Mate 80 RS будет новая основная камера от Smartsens

Опубликовано 10 июля 2025, 19:381 мин.
В Huawei Mate 80 RS будет новая основная камера от SmartsensЕсли верить инсайдам
В сеть попала новая информация о флагманском смартфоне Huawei Mate 80 RS. По данным надёжного типстера Digital Chat Station, модель получит обновлённую основную камеру производства Smartsens.
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Новая камера будет иметь разрешение 50 МП и сенсор размером 1/1.28 дюйма. Хотя сенсор немного меньше, чем в некоторых других флагманах Huawei, он будет выполнен по современной технологии с размером пикселя 1.2 микрометра.
Huawei Mate 80 RS сможет снимать видео в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду. Также смартфон получит продвинутую систему автофокуса с четырьмя фазами и качественную CMOS-матрицу, которая может быть от OmniVision или Samsung.
Пока неизвестно, будет ли такая камера у всех моделей серии Mate 80, но, скорее всего, обновлённая камера появится и в версиях Mate 80 Pro и Mate 80 Pro+.