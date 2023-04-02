В Huawei заявили, что у iPhone больше дефектов, чем у смартфонов китайской компании

Показатель частоты отказов (failure rate) характеризует контроль качества при производстве смартфонов. В Huawei утверждают, что значительно повысили этот контроль на своих предприятиях. Ричард Ю говорит, что процент отказов у iPhone выше, чем у смартфонов Huawei. Конкретные числа, впрочем, не называются.

Отметим, что традиционно у Android-смартфонов failure rate был выше, чем у устройств Apple.