В Huawei заявили, что у iPhone больше дефектов, чем у смартфонов китайской компании

16:32, 02 апреля 2023
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В Huawei заявили, что у iPhone больше дефектов, чем у смартфонов китайской компанииВерим на слово?
Генеральный директор Huawei Ричард Ю недавно заявил, что количество отказов у смартфонов компании составляет лишь небольшую часть от таковых у Apple.
Фото: Huawei
Показатель частоты отказов (failure rate) характеризует контроль качества при производстве смартфонов. В Huawei утверждают, что значительно повысили этот контроль на своих предприятиях. Ричард Ю говорит, что процент отказов у iPhone выше, чем у смартфонов Huawei. Конкретные числа, впрочем, не называются.
Отметим, что традиционно у Android-смартфонов failure rate был выше, чем у устройств Apple.