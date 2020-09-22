В игровой смартфон Asus добавили зарядку, которая не уменьшает ресурс аккумулятора

Так, вместе со свежим апдейтом под номером 17.0823.2008.70, Asus не только исправила различные ошибки, которые доставляли неудобство владельцам ROG Phone 3, но и добавила крайне интересную функцию. С ее помощью, смартфоном можно пользоваться (в том числе и играть) во время зарядки, не беспокоясь о том, что аккумулятор в этот момент будет деградировать. Это стало возможным благодаря тому, что в рамках новой функции устройство будет получать заряд напрямую, не привлекая к этому дело собственный аккумулятор.

Напомним, что Asus ROG Phone 3 построен на базе флагманского процессора Snapdragon 865+, емкость его аккумулятора составляет 6 000 мАч. Но самой главной “фишкой” смартфона стал его экран — частота поддерживаемого им обновления составляет 144 Гц.