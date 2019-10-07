В игровом смартфоне Asus нашли уязвимость в строении корпуса

Для начала стоит отметить, что смартфон с достоинством прошел традиционные тесты, в которых блогер использует канцелярский нож — как ни крути, передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass 6. Как и большинство других смартфонов из средней и верхней ценовой категории, смартфон получилось поцарапать лишь материалом, твердость которого составляет от 6 и выше по шкале Мооса.

Из недостатков смартфона можно выделить заметный прогиб устройства в тесте на изгиб. С учетом того, что боковая рамка экрана произведена из металла, более-менее логичным объяснением такому конструктивному проколу можно считать наличие бокового разъема USB-C в смартфоне — возможно именно он сделал конструкцию корпуса более слабой.