Телефоны
Сегодня 10:40
В игровом смартфоне Asus нашли уязвимость в строении корпуса
Но в целом устройство показало себя не хуже остальных
На просторах интернета появилось видео, на котором ведущий популярного YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон испытывает игровой смартфон Asus ROG Phone I, представленный еще в июле этого года, на прочность. Смартфон показал себя неплохо, но есть пару “но”.
Для начала стоит отметить, что смартфон с достоинством прошел традиционные тесты, в которых блогер использует канцелярский нож — как ни крути, передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass 6. Как и большинство других смартфонов из средней и верхней ценовой категории, смартфон получилось поцарапать лишь материалом, твердость которого составляет от 6 и выше по шкале Мооса.
Из недостатков смартфона можно выделить заметный прогиб устройства в тесте на изгиб. С учетом того, что боковая рамка экрана произведена из металла, более-менее логичным объяснением такому конструктивному проколу можно считать наличие бокового разъема USB-C в смартфоне — возможно именно он сделал конструкцию корпуса более слабой.
Самое читаемое