В Индии начнут собирать iPhone 16 Pro

Об этом со ссылкой на источники в Foxconn India пишет Bloomberg. Как сообщается, производство флагмана будет запущено в Индии после презентации линейки iPhone 16 в сентябре. Первая партия iPhone 16 Pro сначала будет произведена в Китае, а затем эта версия будет производиться в Индии и Китае.

Сейчас в Индии собирается порядка 14% айфонов, но Apple планирует нарастить индийское производство до 25%. При этом вся серия iPhone 17, скорее всего, будет собираться только в Индии.