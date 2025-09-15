В Индии выпустили эксклюзивный POCO M7 Plus 5G в версии с 4 ГБ ОЗУ

Смартфон оснащён 6,9-дюймовым FHD+ LCD-экраном с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 850 нит. Мозгами выступает Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 в паре с видеоускорителем Adreno 619. Встроенной памяти — 128 ГБ, при желании её можно расширить картой microSD до 1 ТБ. Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой Hyper OS.

Камеры: основная на 50 МП с дополнительным модулем и вспышкой, фронтальная — 8 МП. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, защита от пыли и брызг (IP64). Аккумулятор — 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и обратной зарядки 18 Вт.

Цены будут объявлены ближе к запуску 23 сентября.