В Индии выпустили эксклюзивный POCO M7 Plus 5G в версии с 4 ГБ ОЗУ

Опубликовано 15 сентября 2025, 15:451 мин.
В Индии выпустили эксклюзивный POCO M7 Plus 5G в версии с 4 ГБ ОЗУЕще дешевле
POCO выпустила в Индии новый вариант смартфона POCO M7 Plus 5G — с 4 ГБ оперативной памяти. Ранее модель была доступна только в версиях на 6 и 8 ГБ. Все остальные характеристики остались без изменений.
© Poco
Смартфон оснащён 6,9-дюймовым FHD+ LCD-экраном с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 850 нит. Мозгами выступает Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 в паре с видеоускорителем Adreno 619. Встроенной памяти — 128 ГБ, при желании её можно расширить картой microSD до 1 ТБ. Устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой Hyper OS.
Камеры: основная на 50 МП с дополнительным модулем и вспышкой, фронтальная — 8 МП. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, защита от пыли и брызг (IP64). Аккумулятор — 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и обратной зарядки 18 Вт.
Цены будут объявлены ближе к запуску 23 сентября.