В интернет слили цены грядущих беспроводных наушников и смартфонов Samsung

Если утечка правдива, то гибкий флагман Z Fold4 будет немного дороже предшественника: 1864 евро против 1800 за версию с 256 ГБ памяти.

Что касается наушников, то продавец называет их Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Их базовая цена указана как 226 евро. Для сравнения, оригинальные Buds Pro были выпущены в январе прошлого года по цене 230 евро. Galaxy Buds 3 Pro будут доступны в трёх цветах (как минимум): белом, сером и фиолетовом.