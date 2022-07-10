В интернет слили дату презентации iPhone 14

Если ему верить, смартфоны Apple 2022 года будут анонсированы 13 сентября. Скорее всего, предварительные заказы стартуют в пятницу после мероприятия или 16 сентября с возможной датой выпуска 23 сентября.

Проверить эту информацию пока невозможно. Ожидается, что в линейке будет четыре модели: 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus (или iPhone 14 Max), 6,1-дюймовый iPhone 14, 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max.