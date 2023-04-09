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12:49, 09 апреля 2023
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В интернет слили «живые» фото субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro

Кажется, это переименованный Redmi K60

Ожидается, что Xiaomi выпустит свою новую серию «убийц флагманов» Poco F5 к концу этого месяца. В сети появилась новая утечка, демонстрирующая дизайн грядущего Poco F5 Pro.

В интернет слили «живые» фото субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro

Фото: Redmi

Мы видим заднюю панель смартфона. Это вариант с корпусом белого цвета.

В интернет слили «живые» фото субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro

Hardik Desai

Poco F5 Pro очень похож на смартфон Redmi K60 , который поступил в продажу в Китае в январе этого года. Не исключено, что мы опять имеем дело с ребрендингом.

Что касается характеристик Poco F5 Pro, то смартфон станет первым устройством бренда Poco с функцией беспроводной зарядки, с массивной батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт. Под капотом Poco F5 Pro будет работать флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Источник:Gizmochina
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