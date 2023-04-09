В интернет слили «живые» фото субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro

Poco F5 Pro очень похож на смартфон Redmi K60 , который поступил в продажу в Китае в январе этого года. Не исключено, что мы опять имеем дело с ребрендингом.

Что касается характеристик Poco F5 Pro, то смартфон станет первым устройством бренда Poco с функцией беспроводной зарядки, с массивной батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт. Под капотом Poco F5 Pro будет работать флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1.