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19:55, 08 января 2023
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В интернет утекли фото грядущего Samsung Galaxy S23+

Презентация уже 1 февраля

В сети опубликовали реальную фотографию смартфона Samsung Galaxy S23+, анонс которого состоится уже скоро.

В интернет утекли фото грядущего Samsung Galaxy S23+

Фото: OneLeaks&Smartprix

На снимке видно и переднюю, и заднюю части смартфона. Видно, что на передней панели есть вырез для селфи-камеры, а на задней — три сенсора камеры и вспышка.

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Фото: /leaks

Ожидается, что Samsung Galaxy S23+ получит 6,6-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти, 50-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор на 4500 мАч. Презентация смартфоноф Samsung Galaxy S23 должна состояться 1 февраля.

Источник:Ithome
Теги:
#Samsung
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#Samsung Galaxy S23
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