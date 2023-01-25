В интернет утекли характеристики нового смартфона Xiaomi Poco X5 Pro

Источник пишет, что устройство оснащено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей (соотношение сторон 20:9). К сожалению, частота обновления не упоминается, но она должна быть 120 Гц, как у Poco X4 Pro.

Новинка также работает на процессоре Snapdragon 778G. Буду две конфигурации памяти — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Основная камера оснащена большим 108-мегапиксельным датчиком изображения, сверхшироким модулем 8-Мп и макрообъективом 2-Мп. Спереди 16-мегапиксельная селфи-камера.

Система питания такая же, как и раньше, с большой батареей ёмкостью 5000 мАч и проводной зарядкой мощностью 67 Вт. О цене пока ничего не сказано.