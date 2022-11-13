В интернет утекли все характеристики флагманского Xiaomi Redmi K60

В интернет утекли все характеристики флагманского Xiaomi Redmi K60Он выйдет в первом квартале 2023 года
Смартфон Xiaomi Redmi K60 с номером модели 23013RK75C недавно был сертифицирован китайским регулятором 3C. Это указывает на то, что устройство может дебютировать к концу этого года или в начале 2023. Сегодня в сеть утекли его характеристики.
Redmi K60 скорее всего, будет оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2K. Плоская OLED-панель получит встроенный сканер отпечатков пальцев. В качестве аппаратной основы K60 выступит чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также у смартфона будет 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Также ожидается, что устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.
На передней панели Redmi K60 будет установлена 16-мегапиксельная селфи-камера. Сзади будет 64-мегапиксельная основная камера, дополненная 8-Мп и 2-Мп модулями.