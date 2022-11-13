В интернет утекли все характеристики флагманского Xiaomi Redmi K60

Redmi K60 скорее всего, будет оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2K. Плоская OLED-панель получит встроенный сканер отпечатков пальцев. В качестве аппаратной основы K60 выступит чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также у смартфона будет 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Также ожидается, что устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

На передней панели Redmi K60 будет установлена ​​16-мегапиксельная селфи-камера. Сзади будет 64-мегапиксельная основная камера, дополненная 8-Мп и 2-Мп модулями.