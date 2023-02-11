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13:15, 11 февраля 2023
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В интернет утекли «живые» фото флагманского смартфона Meizu 20 Pro

У него очень любопытный модуль камеры

В китайской соцсети Weibo опубликовали фотографии грядущего флагманского смартфона Meizu 20 Pro.

В интернет утекли «живые» фото флагманского смартфона Meizu 20 Pro

Фото: Unsplash

На фото устройство представлено в белом цвете. В дизайне смартфона выделяется блок камер. Он даже напоминает недовольный смайлик. Мы видим два больших объектива, один поменьше, а ещё загадочная чёрная полоса.

В интернет утекли «живые» фото флагманского смартфона Meizu 20 Pro

Weibo

Текст на островке камеры предполагает, что в Meizu 20 Pro используется 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор Sony. Вероятно, это датчик Sony IMX989, как в Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi 12 Pro.

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