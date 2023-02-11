В интернет утекли «живые» фото флагманского смартфона Meizu 20 Pro

13:15, 11 февраля 2023
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В интернет утекли «живые» фото флагманского смартфона Meizu 20 ProУ него очень любопытный модуль камеры
В китайской соцсети Weibo опубликовали фотографии грядущего флагманского смартфона Meizu 20 Pro.
Фото: Unsplash
На фото устройство представлено в белом цвете. В дизайне смартфона выделяется блок камер. Он даже напоминает недовольный смайлик. Мы видим два больших объектива, один поменьше, а ещё загадочная чёрная полоса.
Текст на островке камеры предполагает, что в Meizu 20 Pro используется 1-дюймовый 50-мегапиксельный сенсор Sony. Вероятно, это датчик Sony IMX989, как в Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi 12 Pro.