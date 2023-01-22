В интернет утёк ещё не выпущенный смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

11:49, 22 января 2023
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В интернет утёк ещё не выпущенный смартфон Xiaomi Redmi Note 12 TurboКое-что у него будет получше, чем у других моделей
Появилась информация, что линейка Redmi Note 12 пополнится новым смартфоном Redmi Note 12 Turbo. Ожидается, что устройство сначала выйдет в Китае, а позже, возможно, будет запущено и в других странах под брендом Poco.
Фото: GSMArena
Сообщается, что у новинки будет сканер отпечатков пальцев на дисплее, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 7 Gen 2.
Утечка также утверждает, что телефон будет оснащён батареей ёмкостью 5500 мАч, что немного больше, чем в большинстве других телефонов Redmi Note 12. Ожидается поддержка быстрой зарядкой 67 Вт.