В интернет утёк ещё не выпущенный смартфон Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Сообщается, что у новинки будет сканер отпечатков пальцев на дисплее, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 7 Gen 2.

Утечка также утверждает, что телефон будет оснащён батареей ёмкостью 5500 мАч, что немного больше, чем в большинстве других телефонов Redmi Note 12. Ожидается поддержка быстрой зарядкой 67 Вт.