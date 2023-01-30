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14:47, 30 января 2023
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В интернете появились новые изображения первого автомобиля Xiaomi

Пишут, что он будет называться Xiaomi MS11

В китайских социальных сетях опубликовали рендеры предполагаемого первого автомобиля Xiaomi MS11.

В интернете появились новые изображения первого автомобиля Xiaomi

Фото: Weibo

Вероятно, компания завершает разработку автомобиля, так как его неоднократно замечали как во время зимних испытаний, так и на городских улицах где-то в Китае. Теперь пользователь Weibo опубликовал подробные рендеры машины.

Журналисты отмечают, что это довольно красивый четырёхдверный седан.

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Фото: Weibo

Конечно же, к любым неофициальным материалам стоит относиться со скепсисом.

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