В интернете появились новые изображения первого автомобиля Xiaomi

14:47, 30 января 2023
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В интернете появились новые изображения первого автомобиля XiaomiПишут, что он будет называться Xiaomi MS11
В китайских социальных сетях опубликовали рендеры предполагаемого первого автомобиля Xiaomi MS11.
Фото: Weibo
Вероятно, компания завершает разработку автомобиля, так как его неоднократно замечали как во время зимних испытаний, так и на городских улицах где-то в Китае. Теперь пользователь Weibo опубликовал подробные рендеры машины.
Журналисты отмечают, что это довольно красивый четырёхдверный седан.
Конечно же, к любым неофициальным материалам стоит относиться со скепсисом.