В интернете появились новые изображения первого автомобиля Xiaomi

Вероятно, компания завершает разработку автомобиля, так как его неоднократно замечали как во время зимних испытаний, так и на городских улицах где-то в Китае. Теперь пользователь Weibo опубликовал подробные рендеры машины.

Журналисты отмечают, что это довольно красивый четырёхдверный седан.