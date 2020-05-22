В интернете продают невышедшую трёхэкранную «раскладушку» Sony Ericsson

На площадке интернет-аукционов eBay устройство предлагают за 500 фунтов стерлингов или примерно $608. Владелец лота утверждает, что прототип телефона рабочий. Однако не нём не установлена финальная версия программного обеспечения, что может приводить к небольшим проблемам.

По фото видно, что у «раскладушки» есть два дисплея: один основной и два дополнительных на крышке. При этом один из вспомогательных экранов — круглый. В обычном режиме он отображает циферблат часов, а при проигрывании музыки — элементы управления плеером.