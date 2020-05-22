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В интернете продают невышедшую трёхэкранную «раскладушку» Sony Ericsson
Её хотели выпустить ещё десять лет назад
Не все смартфоны, которые разрабатывают производители, в итоге выходят на рынок. Неудача постигла и Sony Ericsson W707, который намеревались представить ещё в 2008. Теперь в интернете продают невышедшую трёхэкранную «раскладушку» Sony Ericsson.
На площадке интернет-аукционов eBay устройство предлагают за 500 фунтов стерлингов или примерно $608. Владелец лота утверждает, что прототип телефона рабочий. Однако не нём не установлена финальная версия программного обеспечения, что может приводить к небольшим проблемам.
По фото видно, что у «раскладушки» есть два дисплея: один основной и два дополнительных на крышке. При этом один из вспомогательных экранов — круглый. В обычном режиме он отображает циферблат часов, а при проигрывании музыки — элементы управления плеером.
GSMArena