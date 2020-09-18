В iOS 14 обнаружили ошибку с «забыванием» браузера по умолчанию

Пользователи жалуются, что после каждой перезагрузки сервисы Apple снова становятся приложениями по умолчанию. То есть владельцам iPhone постоянно после выключения и включения смартфона приходится устанавливать по умолчанию нужный браузер и почтовый клиент вместо Safari и Apple Mail.

Скорее всего, ошибку поправят выпуском патча. Но выглядит это всё немного комично, ведь возможность ставить любимые браузеры по умолчанию ждали многие пользователи.

Напомним, после релиза iOS 14 многие разработчики приложений жаловались на то, что Apple не предупредила их об этом заранее. Из-за этого многие инструменты системы оказались недоработанными на момент её выпуска.