В iOS 16 нашли скрытую систему ограничения функций на основе местоположения владельца

Согласно коду, увиденному 9to5Mac, эта система предназначена для установки ограничений, определяемых государственными регуляторами. В настоящее время эта функция ни для чего не используется, но она была без шума добавлена в iOS 16.2.

Причина разработки этой системы пока неясна, но Bloomberg ранее сообщал, что Apple планировала разрешить установку приложений альтернативными методами в iOS из-за давления со стороны Европейского союза. Так, с помощью системы "countryd" Apple сможет определить, используется ли устройство в стране ЕС, чтобы разрешить загрузку приложения «со стороны». Если другие страны также заставят Apple пойти на такой шаг, простое обновление системы позволит использовать функцию в этих регионах.