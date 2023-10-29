В iOS 17.1 Apple исправила критические ошибки: кто останется без обновления

Вот что вас ждет:

Усовершенствование AirDrop: обновление обеспечивает непрерывную передачу контента, даже если вы выходите из зоны действия сети. Передача файлов больше не прерывается.

Опции Smart StandBy: Если вы являетесь владельцем iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 Pro или 15 Pro Max, вы получите больше возможностей для управления отключением дисплея.

Apple Music: в избранном теперь могут быть песни, альбомы и плейлисты. Кроме того, вы можете наслаждаться обложками, которые меняют цвет в соответствии с «настроением» музыки, и обнаруживать рекомендации песен для своих плейлистов.

Но дело не только в функциях. iOS 17.1 также содержит ряд важных улучшений и исправлений ошибок, с которыми вы можете подробнее ознакомиться в источнике. Обновление доступно для iPhone XR и более новых моделей, включая iPhone SE (2-го и 3-го поколения).