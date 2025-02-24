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Опубликовано 24 февраля 2025, 06:45
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В iOS 18.4 появилась поддержка роботов-пылесосов

В Apple Home
Последняя бета-версия iOS 18.4 теперь позволяет роботам-пылесосам работать с приложением Apple Home, используя стандарт «умного дома» Matter. Это означает, что люди могут управлять совместимыми пылесосами прямо со своего iPhone.
В iOS 18.4 появилась поддержка роботов-пылесосов
© Kowon vn

Функцию протестировали на Switchbot S10 вполне успешно, были показаны элементы управления для запуска/остановки, режимов уборки (пылесос или швабра), а также кнопку док-станции.

Поддержка Matter для роботов-пылесосов ожидалась еще в прошлом году, но появилась только сейчас. Однако на данный момент ее поддерживают лишь несколько моделей, некоторые бренды все еще ждут обновления программного обеспечения. Среди подтвержденных совместимых моделей — Ecovacs, Switchbot, Dreame, Roborock и Roomba.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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