В iOS 18.4 появилась поддержка роботов-пылесосов

Функцию протестировали на Switchbot S10 вполне успешно, были показаны элементы управления для запуска/остановки, режимов уборки (пылесос или швабра), а также кнопку док-станции.

Поддержка Matter для роботов-пылесосов ожидалась еще в прошлом году, но появилась только сейчас. Однако на данный момент ее поддерживают лишь несколько моделей, некоторые бренды все еще ждут обновления программного обеспечения. Среди подтвержденных совместимых моделей — Ecovacs, Switchbot, Dreame, Roborock и Roomba.