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Опубликовано 10 июля 2025, 15:00
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В iOS 26 умной Siri не появилось, зато расширили палитру обоев

iPhone стал краше
Apple продолжает тестировать обновление iOS 26, которое официально выйдет осенью. В третьей бета-версии, выпущенной этим летом, появилось визуальное обновление — новые цветовые варианты стандартных обоев iPhone. Да, умной Siri все еще нет.
В iOS 26 умной Siri не появилось, зато расширили палитру обоев

© Apple

До этого в iOS 26 была только одна синяя версия обоев по умолчанию. Теперь пользователям стали доступны сразу четыре цветовых варианта:

  • Shadow (глубокий синий),

  • Sky (небесный),

  • Halo (яркий голубой),

  • Dusk (розово-фиолетовый).

Ранее цвет обоев менялся в зависимости от светлой или тёмной темы системы — они автоматически становились светлее или темнее. Но теперь в iOS 26 beta 3 добавлены полностью разные цветовые версии, которые можно выбрать вручную.

Полноценный выпуск iOS 26 ожидается осенью.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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