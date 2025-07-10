В iOS 26 умной Siri не появилось, зато расширили палитру обоев

Опубликовано 10 июля 2025, 15:001 мин.
В iOS 26 умной Siri не появилось, зато расширили палитру обоевiPhone стал краше
Apple продолжает тестировать обновление iOS 26, которое официально выйдет осенью. В третьей бета-версии, выпущенной этим летом, появилось визуальное обновление — новые цветовые варианты стандартных обоев iPhone. Да, умной Siri все еще нет.
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До этого в iOS 26 была только одна синяя версия обоев по умолчанию. Теперь пользователям стали доступны сразу четыре цветовых варианта:
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Shadow (глубокий синий),
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Sky (небесный),
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Halo (яркий голубой),
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Dusk (розово-фиолетовый).
Ранее цвет обоев менялся в зависимости от светлой или тёмной темы системы — они автоматически становились светлее или темнее. Но теперь в iOS 26 beta 3 добавлены полностью разные цветовые версии, которые можно выбрать вручную.
Полноценный выпуск iOS 26 ожидается осенью.