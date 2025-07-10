В iOS 26 умной Siri не появилось, зато расширили палитру обоев

До этого в iOS 26 была только одна синяя версия обоев по умолчанию. Теперь пользователям стали доступны сразу четыре цветовых варианта:

Shadow (глубокий синий),

Sky (небесный),

Halo (яркий голубой),

Dusk (розово-фиолетовый).

Ранее цвет обоев менялся в зависимости от светлой или тёмной темы системы — они автоматически становились светлее или темнее. Но теперь в iOS 26 beta 3 добавлены полностью разные цветовые версии, которые можно выбрать вручную.

Полноценный выпуск iOS 26 ожидается осенью.