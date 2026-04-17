В iOS 27 добавят четыре новые ИИ-функции Apple Intelligence

Опубликовано 17 апреля 2026, 13:421 мин.
В iOS 27 добавят четыре новые ИИ-функции Apple IntelligenceЧем будет удивлять ОС
Этим летом Apple представит iOS 27. В новой версии ОС появятся как минимум четыре ИИ-возможности, пишут СМИ.
© Apple
Умная камера сможет сканировать этикетки с информацией о пищевой ценности продуктов. Полученные данные, вероятно, можно будет сохранять в приложение «Здоровье».
Та же камера научится распознавать напечатанные номера телефонов и адреса — и сразу предлагать добавить их в «Контакты».
Apple Wallet получит возможность создавать цифровые «пропуска» по фотографии билета на концерт, карты в спортзал и т. п.
Браузер Safari с помощью ИИ сможет сам придумывать названия для групп вкладок — на основе того, какие сайты открыты.
Все нововведения были найдены в коде будущей прошивки.