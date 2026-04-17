Опубликовано 17 апреля 2026, 13:42
В iOS 27 добавят четыре новые ИИ-функции Apple Intelligence

Чем будет удивлять ОС
Этим летом Apple представит iOS 27. В новой версии ОС появятся как минимум четыре ИИ-возможности, пишут СМИ.
  • Умная камера сможет сканировать этикетки с информацией о пищевой ценности продуктов. Полученные данные, вероятно, можно будет сохранять в приложение «Здоровье».

  • Та же камера научится распознавать напечатанные номера телефонов и адреса — и сразу предлагать добавить их в «Контакты».

  • Apple Wallet получит возможность создавать цифровые «пропуска» по фотографии билета на концерт, карты в спортзал и т. п.

  • Браузер Safari с помощью ИИ сможет сам придумывать названия для групп вкладок — на основе того, какие сайты открыты.

Все нововведения были найдены в коде будущей прошивки.