В iOS 27 добавят четыре новые ИИ-функции Apple Intelligence

Умная камера сможет сканировать этикетки с информацией о пищевой ценности продуктов. Полученные данные, вероятно, можно будет сохранять в приложение «Здоровье».

Та же камера научится распознавать напечатанные номера телефонов и адреса — и сразу предлагать добавить их в «Контакты».

Apple Wallet получит возможность создавать цифровые «пропуска» по фотографии билета на концерт, карты в спортзал и т. п.