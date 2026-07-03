Опубликовано 03 июля 2026, 19:101 мин.
В iOS 27 появилась умная кнопка «Вставить»Сама ОС предлагает нужный текст или фото
Apple добавила в iOS 27 небольшую, но полезную функцию. Раньше, чтобы вставить что-то в другое приложение, нужно было нажать на поле ввода и выбрать команду «Вставить». Теперь всё иначе.
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Над клавиатурой автоматически появляется подсказка с названием приложения, откуда вы скопировали что-то. Если ссылку в браузере Safari, то, например, в заметках над клавиатурой появится кнопка «Вставить из Safari». То же самое работает с фотографиями. Скопировали картинку в Reddit, перешли в сообщения, и над клавиатурой появится вариант «Вставить из Reddit».
Так как эта возможность встроена прямо в клавиатуру, она работает почти во всех программах на телефоне.
На данный момент iOS 27 доступна только разработчикам для тестирования. В июле выйдет публичная бета-версия.