В iPhone 12 нашли полезную, но отключённую функцию

Согласно документации Федеральной комиссии по связи (FCC) США, смартфоны Apple 2020 года поддерживают двустороннюю беспроводную зарядку на частоте 360 кГц. Это позволит заряжать различные аксессуары.

Пока Apple официально не заявляла о наличии такой функции, и она является неактивной в iPhone 12. Некоторые источники предполагают, что компания может «придерживать» опцию до запуска новых беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro. То есть, вероятно, в будущем Apple активирует обратную беспроводную зарядку с помощью обновления прошивки.