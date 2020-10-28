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В iPhone 12 нашли полезную, но отключённую функцию
Возможно, в будущем Apple её включит
Похоже, что Apple добавила в iPhone 12 полезную функцию — поддержку обратной беспроводной зарядки, с помощью которой можно «оживить» наушники и другие гаджеты. Однако пока эта функция в смартфонах отключена.
Согласно документации Федеральной комиссии по связи (FCC) США, смартфоны Apple 2020 года поддерживают двустороннюю беспроводную зарядку на частоте 360 кГц. Это позволит заряжать различные аксессуары.
Пока Apple официально не заявляла о наличии такой функции, и она является неактивной в iPhone 12. Некоторые источники предполагают, что компания может «придерживать» опцию до запуска новых беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro. То есть, вероятно, в будущем Apple активирует обратную беспроводную зарядку с помощью обновления прошивки.