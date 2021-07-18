В iPhone 13 добавят функцию из умных часов Apple Watch

Журналист рассказал, что в новых смартфонах будут более быстрый процессор A15, уменьшенная «чёлка», новый дисплей, который увеличит время автономной работы, режим наподобие always-on («Всегда вкл.») как в Apple Watch, а также поддержка частоты обновления 120 Гц и улучшенной записи видео.

Что касается always-on, то пользователи ждут эту функцию с момента запуска iPhone X, но Apple ещё не представляла её. На дисплее iPhone 13 могли бы постоянно отображаться время и погода, например, или уведомления.