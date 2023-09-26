В iPhone 16 появится сенсорная кнопка захвата камеры, реагирующая на нажатие

В iPhone 16 появится сенсорная кнопка захвата камеры, реагирующая на нажатиеНо может быть и версия без такой кнопки
Инсайдерский портал MacRumors рассказал о том, что в следующем поколении айфонов — iPhone 16 — на корпусе появится новая кнопка. Речь идёт о сенсорной кнопке захвата камеры Capture. Ещё такие кнопки называют ёмкостными.
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Проект носит название Project Nova. Кнопка будет реагировать на прикосновение и силу нажатия, отвечая вибрацией. Для этого кнопка получит вибромоторчик Taptic Engine по аналогии с кнопкой Home в iPhone 7, 8 и SE. Размещена Capture будет под кнопкой включения. Получат эту кнопку все модели линейки.
Согласно инсайдерской информации, на случай, если эту версию раскритикуют тестировщики, кнопки захвата камеры в iPhone 16 не будет. Сообщается и о том, что в новой линейке может появиться и кнопка включения устройства, которая будет работать так же, как Capture.